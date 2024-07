Elon Musk kemény üzenetet küldött Olaf Scholznak: kancellár úr, mi ez?

Német sajtókörökben is felzúdulást keltett, hogy a ZDF közszolgálati televízió egyik szatirikus műsorának szerzője, az RBB rádió show-műsorának moderátora az X platformon botrányt keltő kijelentésre ragadtatta magát. Sebastan Hotz, alias "El Hotzo" ugyanis sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy múlt szombaton meghiúsult a volt elnök, Donald Trump elleni merénylet.

A humorista moderátor nem elégedett meg a "sajnálkozással", mindezt még egy legalább annyira ízléstelen hasonlattal is megtoldotta, a merényletet ugyanis egy megkésett buszhoz hasonlította, sajnálkozását fejezve ki amiatt, hogy "mindkettő késett".

Az RBB azonnal szerződést bontott "El Hotzóval", akinek a mostani üzenete nem az első ilyen jellegű állásfoglalás volt.

A történtek híre az internet "jóvoltából" eljutott a Németországgal amúgy rokonszenvező, a grünheidei Tesla gyárban mintegy tízezer német alkalmazottat foglalkoztató milliárdoshoz, Elon Muskhoz is, aki épp a napokban közölte, hogy júliustól havi 45 millió dollárral támogatja az azóta már hivatalosan is a republikánusok elnökjelöltjévé választott Donald Trump kampányát.

A milliárdos élesen bírálta az RBB műsorában elhangzottakat, és emlékeztetett arra is, hogy 2022-ben a moderátorral ő is hasonló "párbeszédet" folytatott, aki akkor a mostanihoz hasonló "tálalásban" az ő halálának lehetőségét vetette fel. Musk az X platformon most mindezt megtoldotta azzal a kérdéssel is, vajon a német kormányból fizetnek-e valakit azért, hogy a vezető amerikai elnökjelölt vagy épp az ő halálát kívánják. Olaf Scholzhoz címezve üzenetét német nyelven tette fel a kérdést: "Kancellár úr, mi ez"?

Someone wishing death on the leading US Presidential candidate and myself is paid to do so by the German government?@Bundeskanzler, was ist das? https://t.co/qB6CslUQ2D