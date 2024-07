Hivatalos levélben kéri 63 EP-képviselő Magyarország szavazati jogának felfüggesztését

„Mi az Európai Parlament alulírott tagjai felszólítjuk önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkelye alapján Magyarország szavazati jogát felfüggesszék a tanácsban” – kezdődik az az Ursula von der Leyennek, Charles Michelnek és Robert Metsolának címzett levél, amit az EP 63 képviselője írt alá.

A képviselők szerint Orbán Viktor békemisszióján az ország uniós soros elnökségét felhasználva szándékosan keltette azt a látszatot, mintha az EU nevében tárgyalna Moszkvában és Pekingben, miközben a valóságban neki semmi ilyesmire nem volt felhatalmazása. „Az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnöksége alig kezdődött meg, de Orbán miniszterelnök már most jelentős károkat okozott azzal, hogy visszaélt az elnöki szereppel” – áll a levélben, amelyet a hvg.hu idéz.

A levélírók szerint a magyar kormányfő szabotálja a közös uniós álláspontot azáltal, hogy a mindenáron való tűzszünetet hirdeti ahelyett, hogy azt az ukrán feltételekhez kötné. Így Orbánnal nem csak az a baj, hogy olyan jogköröket gyakorol, amikre nem lenne felhatalmazása, hanem az is, hogy ezeket az unió álláspontjával ellentétes nézetek propagálására használ fel.

„Figyelembe véve a fenti hatalmi visszaéléseket, felszólítjuk önöket, hogy a kármentés érdekében haladéktalanul lépjenek a tettek mezejére. Erre ráadásul nem csak az EU hitelességének megőrzése miatt van szükség, hanem a jelenlegi geopolitikai helyzet is ezt követeli meg. Olyan komoly lépésekre van szükség, mint amilyen Magyarország szavazati jogának felfüggesztése a tanácsban, ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy a helyzetre vonatkozó puszta szóbeli rosszallás hatástalan” – írják a képviselők.

I have sent a letter with 62 colleagues from @Europarl_EN that EU must suspend Hungary's right to vote in the EU due to Hungarian Prime Minister Viktor Orbán's public undermining of the EU, including visits to #Russia and #China.@vonderleyen @EP_President @CharlesMichel pic.twitter.com/kvmLwNIHW0