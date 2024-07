Megható mondatok Donald Trump lányától

Ivanka Trump szerint édesanyja, ai 2 éve halt meg, tegnap őrangyalt játszott - vette észre a privatbankar.hu.

Azt írta közösségi médiában, hogy "azt hiszem, tegnap éjjel ő vigyázott apára, amikor az életére törtek. Minden nap hiányzik, és imádkozom a család és a barátok biztonságáért, amelyet hátrahagyott.”

Two years ago today, my mom passed away. I believe she was watching over Dad last night during the attempt on his life.



I miss her every day and pray for the safety of the family and friends she left behind. pic.twitter.com/b9kJTv6cWf