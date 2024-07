Engedélyezték: repülő taxik szállíthatják az utasokat Párizsban az olimpia alatt

Az összes szükséges engedélyt megkapta a német Volocopter, így a július 26-án kezdődő nyári olimpián már utasokat is szállíthat a német cég légi taxija - írja a The Next Web híradása nyomán a hvg.hu. A kis méretű repülőgépek a Szajnára telepített platformról szállhatnak majd fel.

Volocopter shares a video from one of their recent flight crewed tests at their HQ in Bruchsal, with testimonials from their Chief Test Pilot Paul Stone and Head of Test Flight Jaime Hale. pic.twitter.com/8f7OP2WkDQ — Volocopter (@volocopter) April 4, 2024

A hírt a francia kormány is megerősítette, és kiderült az is, hogy az ideiglenes reptér a Vertiport de Paris-Austerlitz nevet kapta. A platformon a függőleges fel- és leszállásra képes elektromos járművek kapnak majd helyet, és csak a Volocopter Volocityje használhatja.

A kétüléses jármű 18 hajtóművel van ellátva, és csak több mint egy éven át tartó tesztelést követően kaphatta meg a szükséges engedélyeket.

A cégnek szigorú előírásokat kell majd betartania: a platformról óránként csak két járat indulhat, és összesen 900 alkalommal lehet igénybe venni a tesztüzemmód alatt. Mint írják, a szolgáltatás nem ér véget az olimpiával, az év végéig mindenképpen megtartják. A Vertiport de Paris-Austerlitz mindennap 8 és 17 óra között várja az utasokat.

Volocopter welcomed their French partners @GroupeADP and @DGAC in Bruchsal today to discuss their upcoming flight operations in Paris An example of great European collaboration that is bringing Urban Air Mobility to life. pic.twitter.com/hmbOhQuLDJ — Volocopter (@volocopter) March 21, 2024

A német légitaxis cég bízik benne, hogy a párizsi üzem nagy előrelépést jelent majd az iparág számára. Emmanuel Macron is lehetőséget kapott rá, hogy letesztelje a Velocity-t. Augustin de Romanet, a Paris Airports Authority ügyvezető elnöke a London Times-nak azt nyilatkozta: "Ha szeretne az első európai lenni, aki ilyen típusú járművel közlekedik az olimpiai játékokon, várjuk szeretettel!"

A légi taxizás azonban megosztó, sokan gondolják úgy, hogy nem megfelelő az ár-érték-aránya, és csak a leggazdagabbak számára elérhető. A párizsi városháza pedig egyenesen abszurdnak és ökológiai szempontból hibásnak nevezte a projektet, és azt tervezi, hogy megtámadja a cég engedélyét.

(Nyitóképünk illusztráció.)