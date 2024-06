Rakétatesztek, látványos orosz atom-tengeralattjárós "bevonulás" Kubába - videók

A kubai hadsereg 21 ágyúlövéssel üdvözölte a rajt, ezenkívül halászok és bámészkodók kisebb csoportja nézte a hajókat a Malecón tengerparti sétányon, amint elhaladtak a 400 éves Morro-erőd előtt, a kikötő bejáratánál.

A korábbi havannai közlés szerint a hatnaposra tervezett látogatáson az Admiral Gorskov fregatt, a Kazany atom-tengeralattjáró, az Akagyemik Pasin tartályhajó és a Nyikolaj Csiker mentőhajó vesz részt. A kubai diplomáciai tárca szerint az orosz hajók érkezése összhangban áll a kétoldalú baráti kapcsolatokkal, valamint a nemzetközi szabályok szigorú betartásával, és egyik hajó sem szállít atomfegyvert, ottani állomásozásuk nem jelent veszélyt a térségre. Ez utóbbi állítások helytállóságában az amerikai illetékesek sem kételkednek.

A havannai kikötőbe elsőként az Akagyemik Pasin és a Nyikolaj Csiker futott be, míg a kikötő előtt lehorgonyzott fregattot és az atomtengeralattjárót a nap folyamán várják.

Az orosz védelmi minisztérium keddi közlése szerint a hadihajó és az atom-tengeralattjáró rakétateszteket hajtott végre az Atlanti-óceánon útban Kuba felé.

"Természetesen figyelemmel kísérjük a hajók útvonalát" - mondta egy amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. "A hajók és a tengeralattjáró egy ponton sem jelentettek közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra nézve" - tette hozzá. Egy meg nem nevezett katonai szakértő szerint az amerikai erők arra számítanak, hogy az orosz hajóraj Kuba után ellátogat a Moszkvával szintén szövetséges Venezuela valamelyik kikötőjébe is, és végül csak a nyár végén indul haza.

Jake Sullivan fehér házi nemzetbiztonsági tanácsadó újságíróknak azt mondta: rutinjellegű gyakorlatról van szó. "Volt már ilyen, lesz még ilyen, nem látok mögötte semmilyen különösebb szándékot" - mondta. Nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország rakétákat telepítene Kubába, mindenesetre Washington éberen figyel - tette hozzá.

Egy kicsit másképpen nyilatkozott William Leogrande, a washingtoni American University professzora. Szerinte a látogatás több, mint a "megszokott gyakorlat", ugyanis olyan időszakban történik, amikor Joe Biden amerikai elnök kormánya azt próbálgatja, hogy milyen messzire tud elmenni Ukrajna támogatásában. "A hadihajók látogatásával Vlagyimir Putyin orosz elnök arra akarja figyelmeztetni Bident, hogy Moszkva is képes kihívó lenni Washingtonnal szemben az ő befolyási övezetében" - fogalmazott Leogrande.

Havanna mindössze 160 kilométerre van a floridai Key West amerikai haditengerészeti bázistól.

A vizit Kuba évtizedek óta legsúlyosabb gazdasági válságának idejére esik, amikor is hiány van az élelmiszerektől kezdve a gyógyszereken át az üzemanyagig szinte mindenből, és ez egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget szül.

"Ez a hidegháború idejét idézi fel, de most a kubaiakat nem az ideológiai meggyőződés vonzza Moszkvához, hanem a gazdasági szükségszerűség" - fűzte hozzá Leogrande.

Oroszország márciusban 90 ezer tonna kőolajat szállított a karibi szigetországba, illetve további segítséget is kilátásba helyezett, beleértve a cukortermeléssel, az infrastruktúrafejlesztéssel, a turizmussal és a megújuló erőforrásokkal kapcsolatos projekteket is.