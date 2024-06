Újabb rangos helyezést ért el Budapest

A listát Párizs vezeti, majd a dán főváros Koppenhága és a hollandiai Utrecht következik. Oslo a negyedik a sorban, míg Milánó és Hamburg a negyedik, illetve ötödik. Érdekes, hogy a világ legtisztább városaiból az első 10 helyen kizárólag csak európaiak szerepelnek.

Az első tengeren túli város New York, amely a 13. helyen áll. Egy japán város, Yamagata a 15, Szingapúr pedig a 19. A környező fővárosok közül Budapestnél Bécs, Ljubljana és Prága is előrébb végzett.

Ellenben Budapest tisztább mint az utána következő bolgár főváros, Szófia és a kanadai Montreal. Sydney-nek a 23-ik hely jutott, a sort pedig 26-ként Dubai zárja.

