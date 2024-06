Különleges megtiszteltetésben volt része az orosz külügyminiszternek Afrikában

Az Afrikai kontinens értékes ásványi kincsekben nyugati és középső vidékeinek országai egyre fontosabbak Moszkva külpolitikája számára. Az egykori francia gyarmatok több államban is katonák szerezték meg a hatalmat, akiket orosz zsoldosok támogattak. Burkina Faso-ban is már két éve katonák uralkodnak.

Az ország fővárosában, Ougadougou-ban június 4-én kezdett hivatalos látogatást Szergej Lavrov. Érkezése után megköszönte, hogy Oroszország nagykövetséget nyithatott az országban - közölte a TASzSz hírügynökség. Vendéglátói pedig nagyrabecsülésük jeleként a legmagasabb ottani kitüntetésben részesítették a moszkvai diplomácia vezetőjét .

Szergej Lavrov a Csődör-rend lovagja lett.

Ezt a kitüntetést személyes érdemekért és/vagy a nyugat-afrikai nemzetnek nyújtott kiemelkedő polgári vagy katonai szolgálatokért adományozzák.

