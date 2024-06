Mától III. Károllyal is lehet találkozni a bankjegyeken

Forgalomba kerültek a brit szigeteken a III. Károly arcképével ellátott bankjegyek - írja a BBC híradása nyomán a Telex. A hírügynökség hozzáteszi, arra azért valószínűleg kicsit még várni kell, hogy mindennapossá váljanak a pénztárcákban.

A Bank of England által kiadott új bankjegyek fokozatosan váltják majd fel a sérülteket, kopottakat, de a kereslet növekedésével arányosan is kibocsáthatják őket.

III. Károly csak a második uralkodó, aki szerepel ilyen bankjegyeken, II. Erzsébet királynő arcképe először 1960-ban került fel a hivatalos brit pénznemre. A vásárlók egyébként továbbra is használhatják a forgalomban lévő 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyeket, amelyeken a néhai királynő portréja látható.

Érdekesség, hogy a Skóciában és Észak-Írországban kibocsátott címleteken nem az uralkodó szerepel, hanem más képek.

Az első új bankjegyeket tavaly nyomtatták, a hosszú átfutási idő lehetővé tette, hogy frissítsék a készpénzes automatákat, hogy felismerjék az új mintákat. A király portréja egy 2013-ban készült kép alapján készült. Az első új bankjegyet az uralkodó kapta meg - írják.

