Lényegében megállt az orosz hadsereg harkivi offenzívája, az orosz katonák most védelmi állásokat alakítanak ki, hogy az ukrán haderő ne tudjon ellentámadni – idézte a Portfolio Vitalij Gancsevnek, a Harkiv régió oroszok által kinevezett vezetőjének nyilatkozatát, amelyet a TASZSZ hírügynökségnek adott.

Gancsev úgy fogalmazott, hogy „lelassult” az orosz offenzíva Harkivban, aztán hozzátette: „beásták magukat” az orosz fegyveres erők és „megfelelő állásokat” vettek fel, hogy az ukrán haderő ne tudjon ellentámadni. Szerinte azért állt meg az orosz előrenyomulás, mert

Vitalij Gancsev egy harkivi születésű, orosz etnikumú rendőrtiszt, 2014-ben menekült a Donbaszba, miután részt vett a városban zajló, sikertelen orosz hatalomátvételi kísérletben. Oroszország 2022 márciusában nevezte ki Gancsevet (illegálisan) Harkiv megye kormányzójának, ez a gyakorlatban 2022 ősze és 2024 májusa közt azt jelentette, hogy Gancsev csupán öt falut ellenőrzött a határ mentén.

Weekly Ukraine summary:



Heavy fighting continues in northern Kharkiv Oblast as ?? continues offensive operations here.



?? has pushed back towards the outskirts of Vovchansk. Areas in the City assessed to be under ?? control, north of the Vovcha River, have been expanded. pic.twitter.com/5xqe6dCuHE