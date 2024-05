Tízezrek követelik az örmény miniszterelnök lemondását

Április óta folyamatosan utcai demonstrációkat szerveznek – főként Jerevánban – a Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását követelő örmény tüntetők. A tiltakozók ellenszenvét az váltotta ki, hogy az örmény kormány áprilisban átengedte Azerbajdzsánnak több határ menti falu ellenőrzését – írja a Sky News beszámolója alapján a 24.hu.

Hétfőn is több tízezren tüntettek az örmény főváros utcáin a miniszterelnök azonnali távozását követelve. A rendőrséget is mozgósítani kellett, miután vasárnap lezárták Jereván főutcáit.

A tüntetések egyik fő szervezője az örmény apostoli egyház egyik érseke, Bagrat Galsztanján, aki abban az egyházmegyében szolgál, ahol az azerieknek átadott négy falu található. Az Azerbajdzsánnal való kiegyezést ellenző Tavus (A haza nevében) mozgalom vezetése a vasárnapi tüntetésen bejelentette, hogy támogatja Galsztanján törekvését a miniszterelnöki tisztség megszerzésére. „Nikol Pasinján, találkoznunk kell. Van mit megvitatnunk. Békésen mondjon le, mindenféle felbolydulás nélkül!” – követelte a tüntetésen az érsek.

Responding to Archbishop Bagrat Galstanyan's call to resume acts of civil disobedience, protesters have intermittently blocked streets throughout Armenia. Within an hour of the street closures beginning, 169 people had already been detained by 10:10 am. On May 26, during the… pic.twitter.com/UoBLXzOATL

Jereván és Baku viszonya évtizedek óta feszült a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah miatt, amelyet Azerbajdzsán tavaly szeptemberben egynapos villámháborúban foglalt vissza. Ezután a 120 ezer létszámúra becsült, többségi örmény lakosság szinte kivétel nélkül Örményországba menekült a területről.

This is Archbishop Bagrat Galstanyan, a protester against the Armenian authorities, at a rally in Yerevan. His supporters have nominated him as their candidate for prime minister. They are demanding the early resignation of Nikol Pashinyan and expect Galstanyan to lead an interim… pic.twitter.com/0o8pklnzM0