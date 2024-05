Közös sajtótájékoztatón számolt be a PET Kupa és a Diageo a CALL-Action hulladékmentesítési akcióprogramról, melynek elsődleges célja a Tisza és mellékfolyói, a Maros és Latorca, folyómenti és forrásvidéki területeinek megtisztítása, valamint a kárpátaljai lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása és szakszerű feldolgozása - írja közleményében a PET Kupa.

Az elmúlt év eredményei minden várakozást felülmúltak:

21 település, 29 iskola és 61 800 lakos és diák bevonásával 1,4 millió kilogramm hulladékot sikerült összegyűjteni és feldolgozni, ami több mint 700 tonnával haladta meg a tervezett 690 ezer kilogrammot, így a teljesítmény gyakorlatilag megduplázódott.

Ez azért is nagyon fontos, mert a Tiszán és mellékfolyóin érkező szennyezés könnyen átlépi az országhatárokat, így a probléma nemcsak a kárpátaljai területet és lakosságát, hanem Magyarországot is jelentősen érinti.

"Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre, azonban a munkánk még korántsem ért véget: további fejlesztésekre és eszközökre van szükség a kárpátaljai Ungváron és Beregszászon is. Bízunk benne, hogy a CALL-Action program keretében tovább tudjuk folytatni mindazt, amire a kezdeményezés három főbb pillérre épül: a lakossági hulladékgyűjtés fejlesztése, a folyótakarítás, valamint a szemléletformálás" - mondta Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, KSZGYSZ (Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége) ügyvezetője.

Az Ukrajnát sújtó háború és az ebből adódó viszontagságok még nehezebbé teszik a helyzetet. Az áramellátás időszakos hiánya, a nehéz munkakörülmények, valamint a komoly kézi erőt igénylő terepi feladatok és a csökkenő emberi erőforrások ellenére Ruslan Shvarts és Viktor Buchynskyy, a kárpátaljai ungvári és beregszászi hulladékudvar vezetői emberfeletti munkát végeznek. Ők felelősek a hulladék szakszerű feldolgozásáért, a telephelyek infrastruktúrájának fejlesztéséért és új szelektív gyűjtőpontok kialakításáért a városokban.

A lakossági hulladék begyűjtéséhez jelentősen hozzájárul az a folyómentő ökobusz, ami rendszeresen járja Ungvár kijelölt állomásait, és eddig 178 tonna hasznosítható hulladékot gyűjtött be.

A lakossági szelektív hulladék begyűjtése mellett a projekt célja a már folyóba került hulladék egy részének felszámolása is. Erre egy korábban kifejlesztett hatékonyt módszert alkalmaznak: egy sodronnyal oszlophoz kifeszített hálóval összegyűjtik és kiemelik a vízen lebegő műanyag palackokat.

A Diageo nyújtotta támogatást a PET Kupa csapata jelentős gép- és járműpark bővítésre és munkaerőfejlesztésre fordította.

A szemléletformáláson a projektben eddig is komoly hangsúly volt: Anna Sabadosh, az ungvári Zöld Város Egyesület környezeti nevelője helyi és menekült diákcsoportoknak tartott játékos előadásokat a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről. A fiatalok szemléletformálása a jövőben is folytatódik, valamint a hulladékgyűjtésbe továbbra is bevonnak önkénteseket. A kárpátaljai Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Latorca Plastic Forest (műanyag erdő) néven elhíresült területét fogja megtisztítani önkéntesek bevonásával.

"A Diageonál rendkívül fontosnak tartjuk az értékteremtő, valódi változást hozó társadalmi célú kampányokat, így nem is volt kérdés, hogy továbbra is támogatjuk a CALL-Action kezdeményezést, mellyel hozzájárulhatunk egy élhetőbb jövő biztosításához. Hiszünk abban, hogy a környezetvédelem és a közösségi felelősségvállalás kéz a kézben járnak, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felkaroljunk olyan kezdeményezéseket, amelyek tisztább és fenntarthatóbb világot teremtenek. A program sikerei és a résztvevők elhivatottsága, lelkesedése inspiráló számunkra, és bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk ebben a fontos ügyben határon innen és túl is" - tette hozzá Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatok igazgatója.