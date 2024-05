Elárverezték Francois Hollande pikáns múltú járművét – kép

A Piaggio MP3 125 típusú háromkerekű jármű 20 500 euróért kelt el vasárnap a nyugat-franciaországi Montbazonban egy aukción, amely mindössze 10 percig tartott mintegy 40 résztvevő jelenlétében.

Bár ez a Piaggo-modell „a mopedek Rolls-Royce-ának” számít, használtan többnyire nem ér többet 1300-1400 eurónál – mondta Aymeric Rouillac, a Rouillac aukcisóház tulajdonosa.

Az Hollande-féle moped értékét azonban erősen megdobta, hogy – miként az aukción hangsúlyozták – első tulajdonosa a Köztársaság elnöki hivatala volt, és a jármű a francia történelem részét képezi.

