Krímben érhette súlyos veszteség az oroszokat

Az X-en publikáló NEXTA arról számolt be, hogy május 14-15-én éjjel az ukránok rakétacapást mértek egy Szevasztopol közeli orosz bázisra. Úgy tudni, hogy felrobbant egy üzemanyag- és kenőanyagraktár, valamint megsemmisült két MiG-31-es vadászbombázó és egy Sz-400 Triumf légvédelmirakéta-rendszer.

Ez utóbbi az orosz hadsereg legkorszerűbb és egyben legdrágább légelhárító fegyvere, amely akár több száz kilométeres távolságban repülő gépeket is támadhat. Ugyanakkor alkalmas rakéták és manőverező robotrepülőgépek elleni harcra is. Állítólag az ukránok a támadást az Egyesült Államoktól csak nemrég kapott ATAMCS, taktikai rakétával hajtották végre.

On the night of May 14-15, a "Triumf" SAM S-400 system, 2 MiG-31 aircraft, and a fuel and lubricants depot were hit in #Crimea - Russian media



The Russian Defense Ministry did not comment on this information. pic.twitter.com/pH0h2NUyaM — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2024

A hírt több más portál is átvette. Van azonban olyan értesülés is, amely szerint egy orosz fegyverraktár kapott találatot a Krímben, ahol a tüzérségi lőszereket és repülőgépekről indítható rakétákat tárolták. A forrás szerint a MiG-31-hez való fegyverzet is lehetett itt. Ez a harci gép az egyetlen, amely képes a Kinzsál hiperszonikus rakéta bevetésére, ezért az ukránok számára kiemelten fontos célpont.

⚡️Temporarily occupied Sevastopol. It is reported that at night ??ATAMCS missiles attacked the main warehouse (!) of missile and artillery weapons (military unit 80189), where most of the missiles for ??Su-27, ??Su-30 and ??MiG-31 aircraft were stored pic.twitter.com/OMqCx4nKut — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 16, 2024

A támadás következtében legalább két orosz katona életét vesztette és 13-an megsebesültek. Az információkat független forrásokból még nem erősítették meg.