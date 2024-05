Véres összecsapások Berlinben: tüntetők el akarták foglalni a Tesla-gyárat

A Berlintől mindössze 10 kilométerre lévő, Grünheidében létesített, mintegy 12 ezer embert foglalkoztató üzemben elektromos autókat gyártanak. Március közepén az üzem többnapos leállásra kényszerült, miután egy korábbról alig ismert, Vulkangruppe nevű szélsőbaloldali csoport a tiltakozókat támogatva megbénította a környék és ezen belül a gyár áramellátását. Az áramkimaradás miatt a gyár nyolc napig nem üzemelt, a különös terrortámadás pedig becslések szerint több százmillió eurós veszteséget okozott.

A tiltakozók bejelentették, hogy akcióikkal nem hagynak fel, ennek ellenére a rendőrségtől ultimátumot kaptak hetekkel ezelőtt létesített táboruk felszámolására. Brandenburg tartományi főváros, Potsdam közigazgatási bírósága felülbírálta a rendőrség korábbi döntését.

A bővítés elleni tüntetés ugyanakkor most új dimenziót öltött. A tiltakozás a hét közepén kezdődött, és az előzetes bejelentés szerint vasárnapig tart. Környezetvédő szervezetek felszólítottak arra, hogy más tartományokból is csatlakozzanak, és több mint ezer embert várnak. Szombatra nagy tüntetést szerveznek, ott több ezer résztvevővel számolnak.

Pénteken a Tesla-ellenes tüntetők megpróbáltak behatolni a gyár területére, a rendőrség közbelépett, és megakadályozta az akciót, és több tiltakozót őrizetbe vettek. A rendőrség szóvivője szerint az üzem körül a helyzet "dinamikus", egy tüntető és három rendőr megsérült. Délutánra sikerült normalizálni a helyzetet, a tüntetők nagy része visszatért a környéken felállított táborba, de az oda vezető úton még egy ülősztrájk is nehezítette a rendteremtést, sőt a Berlin és az Odera menti Frankfurt közötti vasúti közlekedést is szüneteltetni kellett, mert a protestálók elfoglalták a síneket.

A legfrissebb beszámolók szerint Grünheidében, illetve a település környékén nagyszámú rendőri egységet mozgósítottak. A rendőrök a tervezett blokádokat igyekeznek megakadályozni. Különböző portálok szerint más tartományok is rendfenntartói támogatást helyeztek kilátásba. A DPA helyszíni riportere szerint folyamatosak a kisebb összecsapások a tüntetők és a rendfenntartók között.

Massive use of pepper spray against protesters by the police. But it does not prevent the repeated breakthrough near #Tesla #Gigafactory#DisruptTesla #Grünheide pic.twitter.com/GvFxf1gLI8