Térképre vitték, hol tart most az orosz területszerzés - a Nyugat és az oroszok is

Oroszország folyamatosan arról tájékoztatja a világot, mekkora területeket hódított meg Ukrajnában, a frontvonalak azonban azt mutatják, viszonylag mérsékelt az orosz területszerzés. Mindenesetre a Portfolió cikkében most mindkét vélemény megjelent térképes formában, és mutatunk egy "semleges" területváltozási térképet is.

Ami az orosz előretörést illeti, annak részben az az oka, hogy hosszú hónapokra elakadt az amerikai segítség, lőszerhiány alakult ki a tüzérségnél és a légvédelemnél, ami rosszul hatott az ukrán hadsereg moráljára, akik szerintük életükkel védték Európát. Közben az orosz hadsereg fejlődött is. Arra a hírre is csak intenzívebbé váltak az orosz támadások, hogy újra jön amerikai segítség már.

A harctéri felvételek alapján térképeket készítő blog szerint az orosz haderő jelenleg Ukrajna 17,53 százalékát tarja megszállva (a Krímmel együtt), az elmúlt egy hónap során „nettó” 0,01 százalékot tudtak ezen javítani.

A War Mapper reálisnak tűnő értékelése szerint az oroszok nettó területfoglalása idén 347 négyzetkilométer, ez Ukrajna területének 0,06 százaléka szűk öt hónap alatt, ami még a kudarcosnak titulált tavaly nyári ukrán ellentámadás alatt visszaszerzett területek teljes méretét sem közelíti meg.

As of the end of April 2024, Russia occupies a total of 17.53% (+0.01%) of Ukraine. This figure includes Crimea and areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022.



This represents a net gain in Russia's favour of approximately 86km² since the end of March. pic.twitter.com/dYWP6ddqVY — War Mapper (@War_Mapper) May 3, 2024

Az orosz hódítás a múlt hét óta persze nőtt 2-3 faluval.

Az orosz védelmi tárcához közel álló Rybar térképe kissé másmilyen, de nem nagyon. A Rybar elemzőház vezetője arra számít, hogy az orosz hadsereg hamarosan támadást indít Harkiv és Szumi ellen, meghódítva mindkét ukrán nagyvárost.

Rybar Live: Special military operation, May 8

Mikhail Zvinchuk, head of the Russian think tank Rybar: «The Defense Ministry officially confirmed yesterday that Kislovka has been liberated, so it is likely that Russian troops are further away and could have already reached the… pic.twitter.com/4YVsH7DlKo — Rybar Force (@rybar_force) May 9, 2024

A nyíltan ukránpárti elemzés térképe szerint pedig ez a helyzet:

NEW: Russian forces conducted large-scale missile and drone strikes targeting Ukrainian energy infrastructure on the night of May 7 to 8, continuing to exploit Ukraine's degraded air defense umbrella ahead of the arrival of US and Western security assistance at scale. ?(1/6) pic.twitter.com/0U7qh104Sv — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 9, 2024

A harci cselekmények aktuális alakulása egyébként így fest a LiveUaMapen.

Tehát jelentős különbség azért nincs.