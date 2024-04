Újabb őrizetbevétel Németországban: egy EP-képviselő asszisztense dolgozhatott Kínának

A múlt héten a német hatóságok Oroszországot vádolták kémtevékenységgel, és két, egyaránt kettős, azaz német-orosz állampolgárt már le is tartóztattak. A gyanú szerint a két férfi 2023 októbere óta egy orosz titkosszolgálat megbízásából különböző támadásokra, illetve egyéb szabotázsakciókra készült.

Ezt követte a karlsruhei bejelentés a hét első napján arról, hogy három személyt, két férfit és egy nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint német egyetemekkel együttműködve katonailag fontos információk megszerzését, illetve azok Kínának történő továbbítását tűzték ki célul, és egyes információkat állítólag már el is juttattak a "megrendelőhöz", egy kínai titkosszolgálathoz.

Az újabb "kémbomba" kedd reggel robbant, amikor ismertté vált az újabb állítólagos kínai szál, amelynek ugyanakkor egyszerre belpolitikai és nemzetközi vonatkozásai is vannak.

A Drezdában őrizetbe vett személy ugyanis az ellenzéki, radikális jobboldalinak tartott Alternatíva Németországnak (AfD) párt európai parlamenti képviselőjének legközelebbi munkatársa.

A képviselőt, Maximilian Kraht az elmúlt hónapokban szoros orosz kapcsolatokkal gyanúsították, ő ugyanakkor cáfolta ezt. Munkatársa, Jian G. őrizetbe vételét az állami bűnügyi rendőrség is megerősítette a ZDF közszolgálati médiumnak. A hatóságok közleménye szerint "különösen súlyos ügyben" Kína javára kémkedett. Konkrétan azzal gyanúsítják őt, hogy 2024 januárjában több alkalommal is információkat továbbított kínai titkosszolgálati megbízójának az Európai Parlamentben zajló tárgyalásokról és az ott hozott döntésekről. Sőt állítólag Németországban kínai ellenzéki személyek után is kémkedett.

Az AfD berlini sajtóirodája rövid nyilatkozatában aggasztónak nevezte, hogy európai parlamenti képviselőjük egyik alkalmazottja állítólag Kína javára kémkedett. A párt mindent megtesz a nyomozás segítése érdekében – szögezte le a nyilatkozat.

Jian G. a ZDF szerint 2019 óta Krah parlamenti asszisztense. Korábban egy drezdai cég vezetője volt.

Egybehangzó értesülések szerint

nincs összefüggés a Kína javára végzett kémtevékenységgel vádolt két személy letartóztatása, illetve a mostani őrizetbevétel között.

Peking ugyanakkor berlini nagykövetsége útján határozottan visszautasította az állítólagos kémtevékenységgel kapcsolatos vádakat. Még a "legfrissebb" őrizetbevétel előtt közzétett nyilatkozatában a nagykövetség felszólította a német hatóságokat, hogy hagyjanak fel az ilyen jellegű vádaskodásokkal, amelyek célja a Kínáról alkotott kép manipulálása, illetve az ország rágalmazása.

Eközben az ellenzéki CDU biztonságpolitikai képviselője aggodalmának adott hangot amiatt, hogy további "felderítetlen" esetek lehetnek. Roderich Kiesewetter úgy vélte, hogy Oroszország mellett Kína is rendelkezik "megfelelő hálózattal". A konzervatív politikus, aki a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság elnöke is, úgy ítélte meg, hogy Németország nagyon sebezhető a hibrid támadásokkal szemben, beleértve a titkosszolgálati műveleteket is.