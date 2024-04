Halálos áldozatait szedi az időjárás a Közel-Keleten

Nagyon régen nem látott mértékű esőzés csapott le az Egyesült Arab Emírségekre, és mivel a vízelvezetés nincs megoldva ekkora terheléshez, az ország küszködik a kialakult helyzettel.

Az országban 12 óra leforgása alatt másfél évi mennyiségnél is több csapadék hullott, összesen 254 milliméternyi - írja az Index. Ilyenre a mérések 1949-es kezdete óta nem volt példa az országban.

Az árvíznek már halálos áldozata is van, egy hetvenes éveiben járó férfi autóját elsodorta a kialakult villámáradás.



Az északi térségben a hömpölygő víztömeg számos üzletben és lakásban is károkat okozott. Az Emirates légitársaság a dubaji nemzetközi repülőtérről (DXB) induló járataira szerda éjfélig felfüggesztette az utasfelvételt. A légitársaság fapados leányvállalata, a FlyDubai ugyancsak zavarokról számolt be.

Elmondásuk szerint a dubaji átszállásukat megkezdő utasok folytathatják útjukat, ugyanakkor az induló és érkező járatok esetében egyaránt jelentős késésekre kell számítani. A dubaji repülőtér honlapján egyes érkező és induló járatoknál többórás késésekre figyelmeztettek.

Mint írja a lap, az Egyesült Arab Emírségekkel szomszédos Ománban is heves esőzések voltak,

a kialakult áradásokban az elmúlt három napban már tizenkilencen, köztük iskolás gyerekek is életüket vesztették, ráadásul újabb esőzések várhatók.

Az Egyesült Arab Emírségek és Omán mellett Bahreinben, Katarban is heves esőzésekről számoltak be a hatóságok, de főként Szaúd-Arábiában esett jelentős mennyiségű csapadék.

Az elmúlt napokban számos videó került ki a közösségi oldalakra az elárasztott dubaji utakról, házakról, víz alá került járművekről:

