Tűz pusztított az oroszok egyedülálló hajóján

A tűz híréről több forrás is egybehangzóan beszámolt - írja a Portfolio. Az értesülések szerint a járművön éppen a dalzavodi hajógyár kikötőjében végezték a szükséges javítási munkálatokat, amikor hajnali 3 órakor felcsaptak a lángok. A tüzet csak hat órával később sikerült eloltani.

A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, három pedig megsebesült,.

A bűnüldöző szervek vizsgálják, mi okozhatta a tűzesetet.

Arra nem térnek ki a híradások, hogy milyen károk keletkeztek a hajóban és ezeket mennyi idő lesz kijavítani.

A cikk szerint a Katarina Velikaja elvesztése különösen érzékenyen érintheti az oroszokat, a jármű ugyanis az egész világon egyedülálló, ez az egyetlen 7-es osztályú jégtörő hajó. Ez azt jelenti, hogy nagyon szélsőséges sarkvidéki körülményekhez is képes alkalmazkodni, és akár 2,5 méter vastag jégpáncéllal is elbánik. Különböző feladatok ellátására képes, így például rakományt szállíthat a zord körülmények között, más hajókat kísérhet, valamint monitorozhatja a jégtakaró vastagságát a területen.

A Russian icebreaker caught fire in Vladivostok



The fire caught the world's only ice-class supply vessel "Katerina Velikaya", which was undergoing maintenance at the shipyard.



The area of the fire amounted to 50 square meters. One person died in the fire and three others were… pic.twitter.com/Rog6WdVkY8