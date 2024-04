Az ukrán határtól mintegy 1200 km-re lévő Jelabuga városát érte a táűmadás. A robot abban a különleges ipari övezetben csapódott be, ahol az iráni tervezésű Shahed drónok gyártása folyik.

Arról ellentmondóak a jelentések, hogy egy, vagy esetleg több drónnal hajtották-e végre az akciót. Az X-en megjelent videón egy drón okozta robbanás látható.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical…