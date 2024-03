Baltimore-i hídomlás – Már nem keresnek túlélőket

Kedd kora hajnalban a Baltimore-i öböl fontos hídja, a Francis Scott Key Bridge pillanatok alatt omlott össze, miután nekiütközött egy óriási, meghibásodott konténerszállító.

A parti őrség kedd esti sajtótájékoztatóján közölték: nem feltételezhető, hogy túlélőket találnak, a további kereső munkát pedig a romló látási és időjárási viszonyok, valamint a víz hőmérséklete is akadályozza.

Around 20 people are missing after a ship hit the Francis Scott Key Bridge in Baltimore causing it to collapse



Never seen an entire bridge collapse like this in my life..??#CSKvGT#baltimorebridge#BaltimoreBridgeCollapse#BridgeCollapse pic.twitter.com/Mj5IlWquA4