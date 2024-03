Óriási légitámadás érte Kijevet hajnalban

Legalább tízen megsebesültek, amikor hajnalban az oroszok rakétákkal és drónokkal támadtak Kijevre. Az ukrán légvédelem több rakétát és drónt is lelőtt, de ezek lehulló darabjai lakóépületeket megrongáltak meg. Egy óvodában tűz ütött ki, több parkoló autó pedig teljesen kiégett.

So far, in several Kyiv districts:

◾️A residential building was hit by remains of a shot down missile;

◾️a fire in a local kindergarten (same reason);

◾️windows of a house were blown out by a shock wave;

◾️parked vehicles burning.



Air raid alert continues.



Source: Kyiv mayor https://t.co/NA9KdpLYwU