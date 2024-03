Úgy beesett egy utasszállító repülő, hogy a plafonra repültek az utasok - képek

Legalább 50 ember megsérült a LATAM Airlines Sydneyből Aucklandbe tartó repülőgépén helyi idő szerint hétfő délután. Utasok arról számoltak be, hogy hirtelen nagyot süllyedt a gép, többen a plafonig repültek, írta az ABC News ausztrál lap.

A Boeing 787-es repülő útja nagyjából egy órával a leszállás előttig sima volt, ám akkor váratlanul süllyedésbe kezdett. A gyorsan bekövetkezett magasságvesztést a légitársaság közleménye szerint egy műszaki hiba okozta.

Leszállás után 50 embert - utast és légiutaskísérőt - láttak el a repülőtéren zúzódásos sérülésekkel, és közülük 12 kórházba került súlyos sérülése miatt. Beszámolók szerint többen beverték a fejüket a kabin plafonjába.

