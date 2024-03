Aggasztó Ferenc pápa egészségi állapota

A katolikus egyházfő heti általános audienciáját idén először tartották a szabadban, a még hűvös Szent Péter téren – írja az Index.

A 87 éves Ferenc pápa azon túl, hogy megkérte egy segítőjét, olvassa fel beszédét, a pápamobilba sem tudott visszaszállni elhúzódó légzés- és mozgásszervi problémái miatt, de láthatóan néhány lépcsőfokot is képtelen volt megtenni, ezért visszasegítették a tolószékébe.

VATICAN: #PopeFrancis had particular difficulty in standing, and then couldn't climb into the popemobile after the general audience today.

Once again, an aide read his address, as #PopeFrancis cited ongoing health issues which have been especially public in recent weeks. https://t.co/ZAAqn4UGAn pic.twitter.com/N0EqZ1Zag5