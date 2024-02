Videón két izraeli túsz kiszabadítása

A kísérő szöveg szerint a gázai ház ajtaján illedelmesen kopogtattak az izraeli katonák, köszöntek, majd szóltak a háziaknak, hogy vége bulinak, elvinnék a két honfitársukat. A kopogtatáshoz gépkarabély sorozatok, a köszönéshez pedig kézigránátok szolgáltak.

Az éjszakai akció teljes sikerrel járt, mind a két foglyot sikerült élve kimenteni.

Video from the moment when the Israeli Army decided to knock on the door of Hamas in Rafah and kindly ask for 2 of the hostages back pic.twitter.com/dbtV0QhreF