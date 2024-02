A Teslát Delaware államban jegyezték be, ott van fizikai központja is a cégnek, Elon Musk viszont azt szeretné, hogy egy másik államba, Texasba költözzön át a cég. Erről már meg is kérdezte a követőit az X-en, ők pedig a költözés mellett voksoltak − írja a Portfolio.

A következő lépés, hogy a részvényeseket kérdezik meg a lépésről, hamarosan szavazást tarthatnak erről.

A sztori előzménye, hogy Delaware államban blokkolták azt a kifizetést, ami egy 2018-as menedzsmentdöntés értelmében most járna Elon Musknak. Összesen 55,8 milliárd dollárról van szó, a keresetet egy kisrészvényes nyújtotta be, egy delaware-i bíró pedig nem engedélyezte a kifizetést, felfoghatatlan összegnek nevezve az EV-gyártó igazgatótanácsa által nyújtott kompenzációt, amely az indoklás szerint tisztességtelen volt a részvényesekkel szemben.Az ítélet után Musk az X-en azt posztolta, hogy soha ne alapítsd a cégedet Delaware államban.

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d