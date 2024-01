Újabb palesztin terrortámadás Izraelben

A rendőrség terrortámadásként kezeli az incidenst, és a két feltételezett elkövetőt letartóztatta. A hatóság közlése szerint mindketten a ciszjordániai Hebron városból származnak, és illegálisan léptek be Izraelbe.

"Együtt indultak el két különböző helyszínre külön gépkocsikkal, párhuzamosan végrehajtva az összehangolt támadást" - közölte Avi Biton, a központi körzet rendőrfőnöke újságíróknak nyilatkozva Raánanában, ahol az incidens történt.

A támadás elkövetőjeként eddig egy szervezet sem jelentkezett, de feltehetőleg összefügg azzal. hogy Izrael három hónapja háborút vív a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezettel és szövetségeseivel.

? Here are the identities of the #PalestinianTerrorists who carried out the attack in #Raanana, as provided by #ShinBet:



The attack was carried out by two terrorists:

1. Ahmed Zidat, 25 years old, resident of Bnei Naim/Yitir.

2. ⁠Mahmoud Zidat, 44 years old, resident of Bnei… pic.twitter.com/K1P0u7VDWY