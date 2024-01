Új orosz fegyvert vetnek be az ukrán drónok ellen – bemutatjuk a Tűt és a Fűzfát

Mindössze egyetlen fénykép jelent meg eddig, amely állítólag Ukrajnában készült a Gibka-Sz rendszerről. Mivel a képet közreadó TheGreyPatriot elnevezésű portált orosz milbloggerek üzemeltetik, erős fenntartásokkal kell kezelni az új fegyver ukrajnai bevetését. Legalábbis addig, amíg független források nem erősítik meg ezt.

A Gibka-Sz egy, a haditengerészet számára kifejlesztett közeli légvédelmi rendszer. Egy felderítő egységből, illetve ennek két oldalán, négy-tizenkettő rakétaindítóból áll. A leggyakoribb a négyrakétás változat. A közeledő légi célok azonosítására és a rakéták irányzására elektrooptikai rendszer szolgál. A szárazföldi változatot egy Tyigr-M páncélautóra applikálták. Alaphelyzetben az egész egység a jármű teherterében utazik, míg harchelyzetben gyorsan kiemelkedik onnan.

?? First picture of new Gibka-S air defense system based on Tigr-M chassis in SVO zone in ukraine. Today.



Its based on naval 3M-47 "Gibka" turret with "Igla" or "Verba" MANPADS.#Russia #Russian #Russians #Today #Gibka #AirDefense #Missile #Tigr #VSHORAD #Army #Military #SVO pic.twitter.com/NDxTMLyvBZ