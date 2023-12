Rekord vastagságú hó takarta be Moszkvát - videó

Roman Vilfand, az Oroszországi Hidrometeorológiai Központ tudományos vezetője a TASZSZ állami hírügynökséggel közölte ezt. Mint mondta:

"A rekord megdőlt, méghozzá nagyon jelentős mértékben. Most a hótakaró magassága 36 centiméter, míg a korábbi rekord 30 centiméter volt" - nyilatkozott a meteorológus, hozzátéve, hogy az eddigi rekordot 1952-ben mérték.

? BREAKING || Roads outside the US Embassy in Moscow are being cleared from blocking snow after a rare blizzard, named Oliver, had swept across the Russian Capital causing the heaviest snowfall since 1953. pic.twitter.com/dEXHnBpO0t