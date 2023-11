Novák Katalin: a V4 egy kincs, de a visegrádi alapot növelni kellene

Novák Katalin kijelentette, majdnem 700 éve létezik a visegrádi országok közötti együttműködés, Csehországnak, Lengyelországnak, Magyarországnak és Szlovákiának pedig továbbra is szándékában áll ezt fenntartani, és tartalommal megtölteni.

A tanácskozáson kiemelt téma volt a biztonság kérdése, amellyel kapcsolatban az államfő úgy fogalmazott,

a visegrádi országok négyese "biztonságos szigetet alkot Európa szívében", erre "kincsként" tekintenek, ezt szeretnék hosszú távon is megőrizni.

Kiemelten fontosnak tartják továbbá az Európai Unió és schengeni határok védelmét, a hatékony fellépést az illegális tömeges migrációval szemben, és a terrorista akciók elleni védekezést - emelte ki Novák Katalin.

A köztársasági elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban közölte, egyöntetű álláspontjuk, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút, Ukrajna mellett állnak, és a visegrádi országok ki-ki a maga módján igyekszik segíteni, hogy Ukrajna eredményesen védhesse meg nemzetét és országát.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére, ami nem képezheti alku tárgyát, és kérte kollégáit, hogy figyeljenek kiemelten oda erre a témára.

Eltérő és azonos álláspontok Ukrajna támogatása alapvető fontosságú a Visegrádi négyek biztonsága számára, ugyanakkor emberi szempontból is természetes álláspont - jelentette ki a cseh államfő szerda délután a visegrádi államfői csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón a prágai Hradzsinban. A további három visegrádi ország államfője is elítélte az orosz agressziót. Andrzej Duda lengyel államfő szerint szintén folytatni kell Ukrajna támogatását, és segítséget kell nyújtani az ukrajnai menekülteknek is. Zuzana Caputová szlovák elnök "fontosnak és értelmesnek" tartja Ukrajna további támogatását, mert "a béke a közép-európai régió közös érdeke". A négy visegrádi ország elnökeinek prágai csúcstalálkozója Petr Pavel szerint segített azon területek felkutatásában, amelyeken a szomszédok együtt tudnának működni. Az elnökök megvitatták például a tagországok infrastruktúrája fejlesztésének lehetőségeit, illetve a Visegrádi Alap új projektjeit. A cseh politikus úgy vélte: a Visegrádi Alap a jövőben esetleg kiszélesíthetné tevékenységét Ukrajnára, a Kelet-Európai Partnerség többi országára, vagy a Nyugat-Balkánra. Az elnökök rámutattak: bár a politikusok nézetei változhatnak, országaik változatlanul szomszédok maradnak. "Tudnunk kell, hogy nézeteink hol találkoznak, hol tudunk együttműködni, illetve hol tér el véleményünk. A mai találkozó ilyen szempontból is fontos volt" - húzta alá a cseh államfő. Zuzana Caputová aláhúzta: mind a négy országnak érdeke a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése, de tiszteletben tartjuk, hogy néhány kérdésben eltér a véleményünk. "Fontos, hogy ezekről is tudunk beszélni" - jelentette ki Caputová. A sajtótájékoztatón elhangzott: a négy elnök néhány gazdasági projektről is szót váltott. Egyebek között a nagysebességű vasúti hálózat kiépítése és az energetikai hálózatok összekapcsolása is szóba került.

Novák Katalin bejelentette, hogy javaslatot tett a visegrádi alap összegének növelésére, amely jelenleg évente tízmillió eurós forrásból gazdálkodhat.

A magyar köztársasági elnök az összeg duplájára emelését szorgalmazta,

mert - megfogalmazása szerint - így nagyobb lehetőség lenne támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek erősítik az országok közötti együttműködéseket, valamint több lehetőségük lenne kitekinteni a visegrádi régión kívülre, és más országokat is tudnának segíteni. Az államfő megemlítette azt is, hogy jövőre Magyarország tölti be az unió soros elnökségét, Lengyelország pedig a V4-es együttműködés elnöke lesz, reményei szerint pedig a két ország "komoly szövetségese" lehet majd egymásnak ezen időszak alatt.

Az uniós források visszatartására vonatkozó kérdésre azt mondta, "aggályosnak" tartaná, ha kiderülne, hogy az EU-s források megítélése pusztán politikai kérdés, és csak azon múlik, tetszik-e az adott ország kormánya Brüsszelnek.

Bízik benne, hogy nem igazolódik az a feltételezés, hogy kizárólag politikai természetű döntésről van szó - fogalmazott. Kiemelte, Magyarország teljesítette azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság meghatározott, ennek ellenére mégsem kapta meg a jogosan járó forrásokat. Véleménye szerint ez "aláássa az Európai Unióba vetett polgári bizalmat" nem csak Magyarországon, hanem számos más uniós tagállamban is.

Arra a kérdésre, hogy mekkora az orosz fenyegetés Európára nézve, röviden annyit válaszolt,

"az elmúlt két év egyértelmű üzenet Oroszországnak: ne húzzon ujjat a NATO-val"!

Izrael "brutális terrorista megtámadásáról" azt mondta, a V4 államfőkkel egyetértettek abban, hogy meg kell előzni a konfliktus eszkalálódását, és minimalizálni kell a civil áldozatok számát. Ismét felszólította a Hamász palesztin iszlamista szervezetet, hogy engedje szabadon a túszokat, külön kiemelve a magyar túszokat, valamint üdvözölte a lehetséges megállapodást a fegyverszünetről és túszok szabadon engedéséről.

Novák Katalin hangsúlyozta, Magyarország egyértelműen kiáll a zsidó közösség tagjainak biztonsága mellett, és ezt a jövőben is garantálja. Az államfő beszámolója szerint megvitatták azt is, hogyan lehetne gyorsítani az országok közötti közlekedést, elérni az orosz energiahordozóktól való függetlenséget, és a zöld energiára való átállást. Utóbbival kapcsolatban a résztvevők egyetértettek abban, hogy "az atomenergiát tiszta energiaforrásként kell megőrizni", és a jövőben is támaszkodniuk kell rá - számolt be róla Novák Katalin.

Európa versenyképességének megőrzésével kapcsolatban a demográfia ügyét említette, véleménye szerint ugyanis, ha nem tudnak változtatni a negatív demográfiai trendeken, akkor kicsi az esély Európa versenyképességének megtartására vagy növelésére. Meg kell érteni, miért nem születik elég gyerek, és segíteni kell, hogy a fiatalok akkor és annyi gyereket vállalhassanak, amennyit szeretnének - emelte ki az államfő.