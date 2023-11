Egyre több azoknak az oroszországi fiataloknak a száma, akik nem hajlandók bevonulni. Tisztában vannak ugyanis azzal, hogy a hatóságok ígéretei ellenére az újoncok bármikor a fronton találhatják magukat. Márpedig még a szigorúan ellenőrzött orosz közösségi médiában is időről-időre felbukkannak olyan bejegyzések, vagy videók, amik az ukrajnai háború borzalmairól szólnak.

Gyakran előfordul, hogy alig pár hetes alapkiképzést követően, hiányos, gyatra felszereléssel az ukrajnai harcok sűrűjébe dobják az újoncokat, akik közül rengetegen elesnek, vagy testileg, lelkileg megnyomorodnak.

Egy 23 éves moszkvai fiatalember is behívót kapott, de ő sem akart bekerülni az ukrajnai húsdarálóba. Ezért a szolgálat megtagadás döbbenetes formáját választotta.

Egy lőtéren, gyakorlat közben hirtelen maga ellen fordította a fegyvert és önkezével vetett véget az életének. Figyelem, megrázó felvétel!

? A 23-year-old Muscovite shot himself at a shooting range after receiving a summons. Before his death, he wrote to friends that he did not want to go to war. Today he was supposed to arrive at the military registration and enlistment office, - BAZA. pic.twitter.com/uBGyI1sXEN