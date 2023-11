Az izraeli hadsereg segítségével evakuálhatják a gyerekeket Gázában

Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy segíteni fog a legnagyobb gázavárosi kórházban rekedt gyerekek evakuálásában. Az egészségügyi intézmény közelében heves harcok dúlnak az izraeli katonák és a palesztin fegyveresek között.

"A Sifa kórház személyzete kérte, hogy vasárnap segítsünk kimenekíteni a kisgyerekeket a gyermekgyógyászati osztályról egy biztonságosabb kórházba. Megadjuk a szükséges segítséget" - közölte sajtótájékoztatóján Daniel Hagari, a hadsereg szóvivője.

Fact: We are working with Gaza's hospital staff to provide safe passage southward for Gazans from Shifa Hospital.



Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari speak on the IDF's efforts to mitigate harm to the people of Gaza. pic.twitter.com/0BUKDibmTM