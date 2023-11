Születésnapján robbantották fel az ukrán hadsereg főparancsnok-helyettesét

A tájékoztatás szerint Csasztjakov otthonában, a Kijev melletti Csajka településen "gránát" robbant.

"Robbanóeszköz óvatlan kezelése miatt saját otthonában, Csajka településen meghalt egy 39 éves katona. Tizenhárom éves fiát súlyos sérülésekkel kórházba szállították" - közölte Marjana Reva belügyi szóvivő.

