Elon Musk bemutatta "csípős" mesterséges intelligenciáját

Szereti a szarkasztikus beszólásokat és viselkedését nagyban befolyásolja a Twitteren, újabb nevén az X-en folyó párbeszéd. Íme, Grok - Elon Musk új chatbotja, amely a riválisok, köztük a csapból is folyó ChatGPT babérjaira tör.

Nehéz nem látni az iróniát abban, hogy a milliárdos futurista üzletember a múlt héten még a mesterséges intelligencia támasztotta veszélyekről beszélt az angliai MI-csúcson, majd néhány nappal később felfedte, hogy hamarosan bemutatkozik saját chatbotja.

A Tesla főnöke néhány napja „az emberiségre leselkedő egyik legnagyobb fenyegetésnek” nevezte a technológiát. Úgy tűnik, ezt a fenyegetést remek üzleti érzékkel tereli el a módosabb rétegektől: azok használhatják majd a Grokot, akik az X-platform prémium előfizetői, a többiek pedig érjék be azzal, ami ingyenes.

Musk elmondta, hogy Groknak élő hozzáférése lesz a X-en átfolyó információhoz – azaz nem statikus, hanem élő adatbázissal és nyelvvel dolgozik majd, és

Kérdés persze, hogy az X mennyire az emberi intelligencia hű tükre.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi