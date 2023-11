Péntek reggelre tízre emelkedett a Ciarán vihar áldozatainak száma Nyugat-Európában az illetékes hatóságok jelentései alapján.

A Ciarán vihar Északnyugat-Franciaországnál és Délnyugat-Angliánál ért európai területre, majd csütörtökön Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország és Olaszország területén haladt tovább. Az okozott károk nyomán a vihar számos sérültet és összesen tíz áldozatot hagyott maga után.

