Halloween-i lövöldözések Amerikában - videón a tampai vérengzés

Ahogy azt korábban az Infostart is megírta, több helyen torkollottak véres lövöldözésbe halloweeni ünnepségek az Egyesült Államokban.

A Chicagóban tartott ünnepségen 15 ember sebesült meg vasárnapra virradóra, amikor egy fegyveres nyitott tüzet rájuk. Két ember állapota válságos.

Indianapolisban egy nagy létszámú házibuliban egy ember meghalt és 9 megsebesült egy lövöldözésben. A sérültek állapota stabil, a lövöldözés okát nem közölték.

Atlanta belvárosában, a Georgia Állami Egyetem területén 4 embert, köztük két diákot lőttek meg a vasárnap kora reggeli órákban. A rendőrség beszámolója szerint két csoport vitája fajult el egy benzinkútnál, de gyanúsítottat egyelőre nem tudtak őrizetbe venni az ügyben.

A floridai Tampában egy zsúfolt szórakozónegyedben két csoport nézeteltérése vezetett lövöldözéshez, amiben két ember meghalt, 18-an megsebesültek. Hajnali 3-kor tört ki a lövöldözés, ekkor több száz ember volt az utcán a bárokkal, éttermekkel teli városrészben. A rendőrség egy embert őrizetbe vett, egyet pedig még keresnek.

A tampai lövöldözésről a Nexta több videót is közzé tett X profilján:

Shooting occurred during Halloween party in #Florida - AP



In Tampa, two people were killed and 18 others were injured. According to preliminary data, the shooting occurred amid a conflict between two groups of people. One of the shooters surrendered to the arriving patrol. pic.twitter.com/SyfzvRUuPS