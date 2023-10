Engedély nélkül kezdett felszállni egy repülő, ütközött egy leszállóval - képek

Október 24-én, kedden az Egyesül Államokbeli Houston William P. Hobby repülőterén nem mindennapi baleset történt. Mint az eddigi információkat az Airportal.hu összegezte, a légiforgalmi irányítás engedélyezte egy Hawker 850XP businessjet pilótáinak, hogy a 22-es jelű futópályára guruljanak, ám az utasítás szerint pályán kellett volna várakzniuk.

A Hawker személyzete ennek ellenére, engedély nélkül megkezdte a nekifutást,

Az ütközést követően a Hawker még a levegőbe emelkedett, de aztán szerencsésen vissza tudott térni a repülőtérre.

Mid-air collision-A Hawker H850XP business jet (N269AA) collided with a Cessna C510 (N510HM) airplane at the William P. Hobby Airport in Houston, Texas few hours ago.



