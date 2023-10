Bekábítószerezve támadhadtak a Hamász-harcosok Izraelre

Az

IDF found Captagon drugs on bodies of Hamas members. Hamas prisoners admitted in their interrogations that they used it before&during the assault to enhance their performance. The drug is produced by the Assad regime. 8 monthds ago Hamas claimed that it seized 50k pils smuggled

— Yossi Melman (@yossi_melman) October 19, 2023 " target="_blank" rel="noopener">euronews.com ír arról, hogy az izraeli véderő vizsgálata szerint a legerősebb kábítószert találták meg a megölt Hamász-fegyveresek és foglyokban. Volt, akinek a zsebében volt Captagon pirula.

A kihallgatások során állítólag több terrorista elmondta, hogy ezt a szert használták a fizikai és mentális képességük növelésére.

Ezt a veszélyesbítószert a szíriai Assz-rezsim gyártja és forgalmazza a legnagyobb méretekben a legszélesebb körben. Korábban a Hamász beismerte, hogy ötvenezer pirulát csempésztek be - teszi hozzá az Euronews.