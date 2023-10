Így beszéltek a palesztinok egy elfogott hangfelvételen a kórháztámadásról

Az izraeli hadsereg szóvivője nyilvánosságra hozott több, terroristák között kedd este, a gázai Al-Ahli kórház melletti robbanás után lehallgatott beszélgetést, melyekből az derül ki, hogy a Hamász tudott az Iszlám Dzsihád felelősségéről, és szándékosan állította, hogy Izrael bombázta a kórházat.

A telefonbeszélgetések mellett

Nem csak az izraeli légifelvételeken, hanem az Al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna felvételein is látszik, hogy rakéta zuhant a kórházra, amelyet nem a levegőből indítottak.

A szóvivő szerint bizonyító értékűek a kórház környékéről készült légi fényképfelvételek is, melyek a becsapódás előtt és után készültek. A bombák ugyanis krátert hoznak létre, s ilyen nincs a kórháznál, és az izraeli légicsapások rombolást okoznak a környező épületekben, de ezúttal ez sem történt meg.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf