Hamász-nyilatkozat a külföldi túszokról, videó egy elrabolt nőről

Abu Obeida, a Hamász fegyveres ágának, az Izz ad-Dín al-Kasszám Brigádoknak a szóvivője egy közzétett videófelvételen arról számolt be, hogy 200-250 izraeli túszt tartanak fogva a Gázai övezetben. Elmondta, hogy 200 túszt a Hamász, a többit egyéb szélsőséges csoportok tartanak fogva.

Azt állította, hogy "a külföldiek nem foglyok, hanem vendégek a Gázai övezetben". Hangsúlyozta, hogy el fogják engedni őket, "amint a jelen körülmények véget érnek".

Obeida közölte azt is, hogy

A Hamász közzétett egy videót is az egyik túszról. Ez az első ilyen felvétel, amit nyilvánosságra hoztak. Ezen egy fiatal nő látható, akinek bekötözték karján lévő sebét. "Huszonegy éves vagyok és Shohamból jöttem" - mondja a nő a közel egyperces felvételen, amelyen Mia Schemként mutatkozik be. Hozzátette, hogy jelenleg a Gázai övezetben van és ott egy kórházban kapott ellátást. "Hozzatok ki innen, amilyen gyorsan csak lehet" - kérte.

So, based on what looks like a forced video, we should be thanking Hamas for providing this Israeli woman with medical assistance in Gaza.

This after they kidnapped her (probably raped her)#Gaza_under_attack #Israel#IsraelPalestineConflictpic.twitter.com/R8el4SXahT