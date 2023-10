Terrortámadás a franciaországi késelés

A támadót a rendőrség előállította - jelezte a X-en Gérald Darmanin belügyminiszter. A merényletben egyetlen diák sem sérült meg - közölte a rendőrség.

A France Info hírrádió rendőrségi forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a támadó az iskola egyik volt tanulója, s szerepel a titkosszolgálatoknak a közbiztonságra veszélyes emberek nyilvántartásában. A rádió azt is közölte, hogy a támadó testvérét is előállították.

A BFM hírtelevízió úgy értesült, hogy a gyanúsított a támadáskor azt kiállította, hogy Allahu Akbar.

A támadásról készült és a francia televíziókban bemutatott felvételeken látható, hogy többen is megpróbálták feltartóztatni a késelőt. Egyikük, a gimnáziumban tanító egyik filozófiatanár, a France2 köztelevízióban elmondta: a késsel hadonászó férfi megkérdezte, hogy milyen tanár, és hogy tanít-e történelmet. Benyomása szerint a merénylő kifejezetten történelemtanárokat akart ölni.

Breaking: Terror in France



Knife attack at Gambetta High School in Arras...one teacher killed, two seriously injured; the terrorist has been arrested



The Minister of the Interior, Gérald Darmanin, announces that the perpetrator has been apprehended.



The "individual" reportedly… pic.twitter.com/Wil1pi93cw