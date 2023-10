Exkluzív helyszíni beszámoló Izraelből - Példátlan összefogásba fordult a tehetetlen düh

Váratlannak érezte az InfoRádiónak nyilatkozó, Izraelben dolgozó magyar ápolónő a szombati támadást.

"Nagyon sokáig csendes volt minden, egyáltalán nem lehetett számítani egy ilyen eseményre. Az emberek úgy élték a mindennapjaikat, mintha egyáltalán nem lehetne benne a levegőben" - fogalmazott Fanni.

A támadás idején a Galileai-tónál volt szüleivel, férje és apja nagyon szeret horgászni.

"Reggel korán indultunk horgászni, ott voltunk, amikor apukám egy barátja telefonált, hogy látjuk-e a híreket. Ott az ember nem nagyon néz telefont, nem is nagyon van térerő. Akkor tudtuk meg, hogy jönnek be teherautókkal, buldózerekkel, törik át a kerítést, lövik az embereket a kibucban. Az ember nem is akarta elhinni, mert annyira szürreálisnak tűnt, hogy ez megtörténhet, meg hogy 2000 rakéta egyszerre. Borzasztó volt!"

Már délután fél 1 volt, mire az egészről értesültek, azt javasolták nekik, hogy menjenek haza, mert a tartalékosokat behívják, az utakat pedig lezárják, ezt követően már nem tudnak hazamenni.

Izraeli rakéta csapódik be a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban 2023. október 12-én. A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én többfrontos támadást indított Izrael ellen, több mint 1200 izraeli életét vesztette, a Hamász elleni izraeli válaszcsapások közel 1200 ember halálát okozták a Gázai övezetben.

"Tőlünk a Galileai-tó viszonylag messzebb van, másfél-két óra út, kocsiba ültünk, és hazaindultunk, mert úgy voltunk, hogy bár nálunk nem rakétáznak - akkor északról nem lőttek még, csak délről -, de nem akartuk megvárni, míg lezárnak mindent."

Fanniék Haderán laknak, ez Netanya és Haifa között van a Földközi-tenger partján, Tel-Avivtól északra egy óra autózásnyira, Hadera márpedig olyan hely, ahová déli és északi irányból is nagyon ritkán érnek rakéták.

"Csütörtök reggel mondjuk volt egy légi riadó 8.45-kor, aki arra kelt, annak nem volt túl kellemes, a távolban becsapódó rakéták hangját is lehetett hallani. De mi messzebb lakunk a veszélyesebb gócponttól, és nem az van, hogy óránként szól a sziréna, hogy nem tudunk kijönni a biztonsági szobából vagy hogy 20-30 percet a biztonságos lépcsőházban kell ülni" - ecsetelte az ápolónő.

Biztonsági szoba A házban egy plusz spájz vagy szoba, hálószoba méretű. Falai duplák, ajtaja nagyon vastag fém. A szoba "kis kockában" van a házba építve, egy társasházban ez a szobarendszer kéményt alkot, egymás fölött vannak a biztonsági szobák, hogy stabil legyen. Arra szolgál, hogy ha találat éri a házat, a bent élőkre ne szakadjanak rá a romok, nem arra, hogy a bent élőket ne érhesse fegyveres támadás, a terroristák ugyanis könnyűszerrel kinyitják ezek ajtajait, ezért is volt most ennyi áldozat a városokban.

A támadás óta - mint folytatta - a közintézmények zárva vannak, nincs óvoda, nincs iskola, a gyerekek otthon vannak.

"A buszok járnak, de az utcákon kevesebb ember van. Anyukám Tel-Avivhoz közel dolgozik, ő szokta mesélni, hogy ellenőrző pontok vannak az utakon, Netanyánál megállítják a buszt, egy páncélos járműből jönnek katonák, végignézik az utasokat, hogy ha gyanús embert látnak, akkor rákérdeznek, hogy honnan jött és hová megy" - írta le a helyzetet.

Közben beindult a pánikvásárlás is, olyasmi, mint a koronavírus-járvány idején.

"Az emberek bevásárolnak lisztet, cukrot, tejet, vécépapírt, tartós élelmiszereket, ezért már vezettek is be korlátozásokat, hogy mennyit lehet venni. Érezhető a gyászos hangulat, a döbbenet, de az első 3-4 nap után ezt felváltja az összefogás érzése, hogy közösen túl legyenek rajta" - ecsetelte Fanni.

A mozik viszont nyitva vannak, és sok gyerekprogram is van, hogy átlendítsék őket, eltereljék a gondolataikat.

"A parkban ülnek, gitáros koncerteken vesznek részt, interaktív játékokat szerveznek. A felnőttek javarészt azzal foglalkoznak, hogy szállítmányokat tegyenek össze a katonáknak, ételt főznek nekik, tehát senki nem a szórakozást keresi. Nagyon érdekes, hogy amikor volt 2000 sérült, azonnal lett a véradóktól 16 ezer egység vér, az emberek sorban álltak."

Hazatartó izraeli fiatalemberek a perui főváros, Lima Jorge Chávez Nemzetközi Repülőterén 2023. október 10-én. Az izraeli hadvezetés 300 ezer tartalékost mozgósított, miután a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én többfrontos támadást indított Izrael ellen. Több mint 1200 izraeli életét vesztette.

Fanni egy önkéntes program keretei között érkezett Izraelbe, de munkába egyelőre nem tudott állni a helyi mentőszolgálatnál, mert akik őt képezték volna, azokat tartalékos katonának hívták be. Ezért jelentkezett kórházba is önkéntesnek, de ott is túljelentkezés van, 45 ezer külföldi állampolgár érkezett segíteni. Fanninak azonban rossz érzés, hogy míg mások szenvednek, neki a szobájában kell ülnie, segíteni nem tud.

A történtek ellenére Fanni Izraelben képzeli el az egészségügyi pályafutását, nem térne haza Magyarországra, a légkör, az emberek hozzáállása, az összetartás az izraeliek, grúzok, beduinok és arabok között nincs semmilyen konfliktus.

"Azt érzem, hogy segítenem kell másoknak" - fogalmazott.

Az országban közben megalakult a Benjamin Netanjahu által vezetett egységkormány, amely - az ő olvasatában - "most nem vitatkozást vár, hanem megoldásokat keres".

"Azt ígérik, hogy kemény válaszcsapások lesznek, nem marad a dolog megtorlás nélkül, és azt, hogy egységesen fog fellépni az izraeli hadsereg és a kormány is. A túszok biztonságos kimentéséről is beszélnek, de leginkább a megtorlásról.

Az emberek közben azért válaszokat várnak, hogy egy ilyen erős hadseregű és titkosszolgálatú államban hogy történhetett meg egy ilyen váratlan támadás, ilyen szomszédok ismeretében"

- folytatta Fanni, aki főleg olyanok kérdéseit hallja, akiknek az ismerőseit elrabolták vagy megölték azon a bizonyos gázai fesztiválon.

Azt valószínűsíti, hogy elhúzódó háború lesz,

a válaszcsapások és

a túszok kiszabadítása

miatt is, mivel izraeli részről nem pusztán erőfitogtatásról szól a válasz; ha arról lenne, "rövid idő alatt lezárnák az egészet".

Szerinte rosszabb a helyzet azért is, mert Libanon is rakétáz északi irányból, így kettős front van. Év végéig nem vár változást.

Az izraeli kormány és média egyelőre nem indokolta meg részletesebben, hogy a gázai határon felsorakozott 360 ezer izraeli katona miért nem ment még be az övezetbe, illetve csak annyit tudni, hogy a civil túszok életét próbálják megmenteni, folyhatnak a tárgyalások.