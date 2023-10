Letartóztatták Hegyi-Karabah volt örmény elnökét

Araik Harutjunjánt, aki 2023. szeptember elejéig irányította az többségében örmények lakta, de Azerbajdzsán területébe ékelődött enklávét. Most az azeri főügyészség "hadviseléssel, zsoldosok felbérlésével és a nemzetközi humanitárius elvek megsértésével" gyanúsítja, és ezért letartóztatta.

A tájékoztatás szerint "Araik Harutjunjánt Hankendi (Sztepanakert) városában október 3-án vették őrizetbe az állambiztonsági szolgálat emberei".

Előző nap Örményország elítélte Hegyi-Karabah volt vezetőinek vagy tisztségviselőinek letartóztatását, különösen Araik Harutjunján esetét említve, anélkül, hogy pontosította volna, mikor tartóztatták le. Azerbajdzsán eddig nem erősítette meg ezt az információt.

#Azerbaijan|i media have published a video of the illegal arrest of the ex-President of the Republic of #Artsakh Araik Harutyunyan.#NagornoKarabakh #EthnicCleansing #ArtsakhGenocide pic.twitter.com/h9qsDuaivM