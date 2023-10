Orbán Viktor újra repülőre ül

Az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Spanyolország kormánya 47 állam valamint az EU-s intézmények vezetőit hívta meg az EPC tanácskozására.

Pénteken - ugyancsak Granadában - az Európai Tanács informális csúcstalálkozóján vesz részt Orbán Viktor, a 26 másik uniós tagország állam- illetve kormányfőjével együtt - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A magyar miniszterelnök legutóbbi politikai X-posztja a migránsgettókról szólt.

Hungary is a sovereign country. We will not become a migrant ghetto and we will not give up our right to have our own foreign and economic policy. #ThisIsTheWay pic.twitter.com/SnTE6n27q6