Merénylet áldozata lett egy újabb magas rangú orosz tiszt - képek

Az orosz média is megerősítette, hogy a krasznodári körzet hadkiegészítő parancsnokának helyettesét több lövéssel megölték. A korábbi tengeralattjáró-parancsnok szokásos reggeli futóedzését végezte, amikor megtámadták.

#BREAKING Russian media confirm death of a RU Navy Lt.Col Stanislav Rzhitsky, who was a submarine commander responsible for missile launches at Ukrainian cities. Rzhitsky was killed with four shots during his morning jogging. Today, Ukrainian GUR announced a retaliation program. pic.twitter.com/xd8LmanrP3

Egyes feltételezések szerint a merényletet hosszabb ideje tervezhették. A kapitány gyilkosának nem volt nehéz dolga, mert a tiszt a futóedzéseinek útvonalát rendszeresen közzétette egy mobil applikáción keresztül.

The Krasnodar commander that was fatally shot in Russia while on a run would routinely post his route on the Strava workout app. This one from recently was liked by Kyrylo Budanov: you literally can’t make this shit up pic.twitter.com/YODoWKCivB