Második világháborús brit vadászgépekre bukkantak Kijev mellett

A repülőgépeket Nagy-Britannia a Szovjetuniónak küldte, miután a náci Németország megtámadta az országot 1941-ben.

"Nagyon ritka, hogy ilyen repülőgépeket találjanak Ukrajnában" – közölte Oleksz Stan volt polgári pilóta, az ásatás vezetője. "Nagyon fontos ez repüléstörténetünk szempontjából, mert eddig még nem bukkantak kölcsönbérleti megállapodás keretében átadott repülőgépekre itt" – tette hozzá.

1941 és 1944 között mintegy háromezer Hurricane-vadászgépet szállított Nagy-Britannia a Szovjetunióba a háborús erőfeszítések támogatására.

“Although its role has often been overshadowed by the newer and more adaptable Spitfire plane, the Hurricane actually shot down more than half of all enemy aircraft during the battle.”



