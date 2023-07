A francia rendőrség több mint hétszáz tüntetőt vett őrizetbe mára virradó éjjel. A letartóztatottak száma valamelyest csökkent ugyan, de még koránt sincs vége az erőszakhullámnak - jelentette a BBC.

Párizs egyik kerületében a tüntetők megpróbálták felgyújtani a polgármester házát. Egy autóval belerohantak a ház kerítésébe és lángra lobbantották a kocsit. A polgármester nem volt otthon, csak a felesége és a gyerekei. Rájuk tűzijáték rakétákat lőttek miközben megpróbáltak elmenekülni. A kerület vezetőjének felesége lábát törte a merényletben.

Párizsban egy lakóházat gyújtottak fel a randalírozók, Nanterre-ben pedig meggyalázták a holokauszt áldozatainak emlékművét.

Összecsapások voltak Marseilleben is, ahol a tüntetők megtámadtak egy kínai turistákkal teli autóbuszt. Peking hivatalosan tiltakozott az incidens miatt.

A zavargások résztvevői üzleteket fosztanak ki és törnek-zúznak. Még a tömegközlekedés járműveit sem kímélik.

Több helyütt ultranacionalista csoportok is megjelentek az utcákon, hogy összecsapjanak a tüntetőkkel. Rátámadtak a járókelőkre és összetűzéseket provokáltak.

