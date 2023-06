Különös videó jelent meg az orosz Nemzetbiztonsági Tanács üléséről

A közösségi médiában megjelent felvétel érdekessége az, hogy csak külön-külön látszik az elnök és a tanács többi tagja. Olyan kép nincs, amelyen Vlagyimir Putyint és valamelyik másik tisztségviselőt együtt lehetne látni. Ebből az egyik hozzászóló arra következtetett: lehet, hogy az orosz elnök nem is vett részt személyesen a megbeszélésen, hanem csak videó kapcsolaton keresztül tárgyalt a Biztonsági Tanács tagjaival.

Már a hétvégi Wagner-puccs előtt is olyan hírek láttak napvilágot, hogy Vlagyimir Putyin teljesen elzárkózott a külvilágtól, akárcsak a korona-vírus járvány idején. Most azonban a saját testi épségét félti, amire a Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner zsoldosok nyomós okot szolgáltathattak. Bár maga Prigozsin határozottan kijelentette, hogy a zendüléssel nem Vlagyimir Putyint akarta elmozdítani a hatalomból. mint mondta csak azt akarta elérni, hogy az elnök végre menessze Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt.

Az interneten posztoló egyik független forrás már tudni vélte, hogy az orosz szövetségi biztonsági szolgálat, az FSZB házi őrizetben tartja Szergej Sojgut, aki ellen miniszteri tevékenysége és a katonai alapból eltűnt pénzek miatt vizsgálat folyik.

Strange meeting between President Putin ?? and his security chiefs. But are they even on the same spot? They all look like looking at a screen. pic.twitter.com/aXnKQagGYK