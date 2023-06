Többenetes videó egy indai híd összomlásáról

A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, amint a Gangesz feletti hatalmas függőhíd pillanatok alatt a folyóba omlik. Úgy tudni, hogy két éven belül már másodszor dőlt össze az építmény.

Bihar állam vezetése később azt állította, hogy a négysávos hidat terv szerint rombolták le. Ám a képeken semmi nyoma nem látszik annak, hogy robbantás történt volna. Így valószínűleg a hatóságok csak szépíteni akarták a fiaskót.

Az indiai kormány több mint kétszáz millió dollárt (kb. hetven milliárd forintot) költött már eddig a hídra.

In the Indian state of Bihar, a four-lane bridge under construction over the Ganges River collapsed for the second time in two years. About $208 million was allocated for its construction. pic.twitter.com/2usPXeqrKd