Erős sodrású folyókkal változtak az utcák Spanyolország keleti részén – videó

A Murcia tartományban található, 70 ezer lakosú Molina de Segura utcái erős sodrású folyóvá változtak a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadéktól. Házak, pincék, üzlethelyiségek áztak be.

Sok autóst útközben lepett meg az ár, tizenöt esetben a tűzoltók segítsége kellett ahhoz, hogy biztonságosan el tudják hagyni a járműveket a tulajdonosok, néhány elsodort kocsit csak helikopterrel lehetett megközelíteni.

Valencia tartomány Benicássim nevű városában rekord mennyiségű, négyzetméterenként 220 liter eső esett. Az utcákon hömpölygő víz miatt az oktatási intézmények pénteken zárva maradtak, és a helyieket arra kérte az önkormányzat, hogy csak a legszükségesebb esetekre korlátozzák a közlekedést.

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) tájékoztatása szerint Spanyolország keleti feléből egyre inkább az ország középső része felé halad a csapadéksáv.

Murcia, southern Spain this afternoon.



90mm of rain reported to have fallen in an hour.



Red car demonstrates the power of fast moving flood water.pic.twitter.com/InoOGxOszr — Dave Throup (@DaveThroup) May 25, 2023