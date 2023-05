Erre még Kijevben sem számítottak - új részletek az oroszországi betámadásról

Mint arról az Infostart is beszámolt, Ukrajnát támogató oroszok hajtották végre a Belgorod városhoz közeli határátkelőhely és egy falu elleni akciót. A londoni Financial Times most azt írja, hogy a magukat Orosz Önkéntes Hadtestnek, illetve Szabad Oroszország Légiónak nevező fegyveres csoportok neonáci szélsőségesek.

A kijevi vezetés ezért igyekszik - amennyire csak lehet - elhatárolódni tőlük. Hivatalosan az ukránok tagadták is, hogy bármi közük lenne az akcióhoz, bár ennek az ukrán katonai hírszerzés egyik vezetője némileg ellentmondott.

Andrij Csernyak a brit lapnak azt mondta:

"Természetesen kommunikálunk egymással, és meg is osztunk velük bizonyos értesüléseket. Úgy is mondhatnánk, hogy együttműködünk."

Az orosz szélsőjobbosok azért jelentenek kellemetlenséget Kijevnek, mert

legutóbbi akciójukhoz bizonyíthatóan amerikai fegyvereket is használtak.

Ellenben az Egyesült Államok határozottan az ukránok értésére adta, hogy ezekkel nem támadhatnak oroszországi területeket. A már idézett Andrij Csernyak azt bizonygatta, hogy az ukrán fegyveres erők semmilyen támogatást nem adnak az orosz szélsőségeseknek, és ha kell, minden, nyugatról kapott fegyverrel el tudnak számolni. A közösségi médiában megjelent fényképek és videók viszont ennek az ellenkezőjét igazolják.

Michael Colborne, egy független tényfeltáró portál újságírója, hosszan mesélt a Financial Timesnak Gyenyisz Nyikityinről, aki tavaly nyáron alapította meg az Orosz Önkéntes Hadtestet. A néha Kapusztyinként bemutatkozó, moszkvai születésű férfi neonácinak vallja magát. Az általa létrehozott White Rex ruhamárka népszerű a nyugat-európai neonácik között is.

"Nyikityin remekül ért az önreklámozáshoz. Intelligens, művelt ember, akit saját hatalma és hírneve érdekel a legjobban."

- nyilatkozta Michael Colborne.

A Financial Timesnak beszélő újságíró egy másik szélsőségest is azonosított a Belgorodnál készült fényképekről. Ő Alekszandr Szkacsov, akit 2020-ban letartóztattak Ukrajnában, mert az egy évvel korábban, az új-zélandi Christchurch-ben történt tömegmészárlás jogosságát bizonygatta. Alekszandr Szkacsov (J) a szélsőjobboldali, Orosz Önkéntes Hadtest tagjaival, egy Belgorodnál zsákmányolt, BTR-80 páncélozott szállító harcjárművel. Forrás:Twitter/Leonardo Bianchi

Egyébként az Orosz Önkéntes Hadtest és a Szabad Oroszország Légió célja ugyanaz:

fegyveres felkelést akarnak kirobbantani Vlagyimir Putyin ellen.

A Telegram-csatornán már összesen háromszázezer követőjük van, akik videókat láthattak a Belgorodhoz közeli akcióról. A felvételeken az ukrán hadsereg jelzésével ellátott, amerikai gyártmányú páncélautók is szerepeltek, sőt az egyik videó harc közben is mutatta az egyiket.

Az orosz szélsőségesek vezére, Nyikityin azonban nem volt hajlandó válaszolni arra kérdésre, hogy mi volt a céljuk a támadással. Korábban azt hangoztatta:

az akcióikkal meg akarják mutatni, mennyire gyenge Oroszország védelme,

hogy ezzel ösztönözzenek még több hazafit a Kreml elleni lázadásra.

Moszkvában ugyanakkor bejelentették, hogy az orosz hadsereg leverte a támadást, a diverzánsokat visszaszorította ukrán területre. Azt is közölték, hogy a történteket terrortámadásként kezelik, a végrehajtók pedig Oroszország legkeresettebb bűnözői voltak.

Ezt az orosz védelmi minisztérium azzal egészítette ki, hogy a harcokban legalább 70 szélsőségest megöltek. Erre Gyenyisz Nyikityin nevetve mondta a Financial Timesnak, hogy ő bizony még él, és a támadások folytatódni fognak.

Nyitókép: Forrás:Twitter/Raskuly